Veepee blaast onverkochte items nieuw leven in met ‘Upcycle Solution’ project

Flashsaleplatform Veepee zet samen met de Franse ondernemer Maroussia Rebecq een upcycle initiatief op waarbij het onverkochte goederen van zijn partnermerken nieuw leven in blaast: Upcycle Solution. Dat meldt Veepee in een persbericht. Veepee lanceerde eerder al het Re-cycle initiatief, waarbij klanten gedragen schoenen of kleding van een bepaald merk kunnen inleveren, waardoor ze een aankoopbon krijgen van Veepee, specifiek voor dat merk. De ingeleverde items worden dan gerecycled.

Maroussia Rebecq vervult de rol van artistiek leider binnen het Upcycle Solution project. In de ‘Veepee Digital Factory’ in het Franse La Plaine Saint-Denis is een atelier opgezet waar zij zal onderzoeken op welke manieren zowel de onverkochte items van Veepee’s partnermerken als de via Veepee’s Re-cycle initiatief ingezamelde stukken nieuw leven ingeblazen kunnen worden.

Rebecq is de oprichter van het collectief Andrea Crews en oefende zo’n twintig jaar geleden veel invloed uit in het lanceren van de upcycling beweging in Frankrijk, zo staat in het persbericht vermeldt. Haar doel in de samenwerking met Veepee is om de schaal van de upcycling beweging nog verder te vergroten en ook tot in de wereld van online flashsales te doen reiken.

In 2019 veranderde Vente-Privee zijn naam naar in Veepee. Veepee werkt samen met zo’n 7000 partnermerken om goederen die tot dusver onverkocht zijn gebleven opnieuw met hoge kortingen aan te bieden.