Veilig en stijlvol winkelen? Welkom in de Safe Zone van ATOM Retail

Klanten en personeel aanmoedigen mondkapjes te dragen, een speciaal deurbeleid en het bewaken van 1,5 meter afstand: maatregelen waar elke ondernemer momenteel aan moet voldoen. Omdat de overheid oproept vooral thuis te blijven, kiezen steeds meer consumenten ervoor om online te shoppen. Het aantal online aankopen steeg hierdoor het afgelopen kwartaal met meer dan 41%.

Het winkelend publiek blijft dus grotendeels weg uit de fysieke winkelstraten. Dat is jammer, want uit cijfers van het CBS blijkt juist dat de koopbereidheid van consumenten gelijk is gebleven. Hoe kun je als ondernemer nu innovatief omgaan met de huidige maatregelen rondom het coronavirus?

Uiteindelijk draait alles om het versterken van het gevoel van veiligheid. Betekent dit dan dat je het als ondernemer moet doen met plastic afscheidingen en minder ogende handgel-dispensers? Gelukkig niet. Laten zien dat je hygiëne serieus neemt als extra service, biedt de ondernemer zelfs een kans zich te onderscheiden en voor de klant een nog fijnere winkelbeleving te creëren. Dat dit prima kan zonder in te boeten aan sfeer en uitstraling blijkt uit de maatwerk Safe Zone-producten van ATOM Retail.

Stijlvolle modulaire balieschermen, dividers en totems

De Safe Zone-lijn bestaat uit 3 modulaire elementen gemaakt van gerecycled materiaal: balieschermen, dividers en de totem. Er zijn Safe Zone preventieschermen, speciaal voor gebruik op het terras, op kantoor of in de winkelruimte. De maten, kleuren en het gewenste materiaal geef je zelf aan.

Standaard bestaat niet. Daarom ziet iedere Safe Zone-inrichting er anders uit. De Safe Zone maatwerkproducten bieden een mooie toevoeging aan de uitstraling van je winkel. Zo kun je de dividers laten bekleden met verschillende stoffen, of juist panelen gebruiken van hout, acrylaat of melamine. De frames worden geleverd in zwart zijdeglans en zijn op verzoek ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren, zowel mat als zijdeglans. Bekijk de Safe Zone-lijn op The Safe Zone by ATOM - ATOM .

De Bijenkorf zet Safe Zone in voor een veilige winkelbeleving

De Bijenkorf is een mooi voorbeeld van hoe je als ondernemer hygiënemaatregelen inzet als service product. De vestiging op de Amsterdamse Dam moest in augustus verplicht haar deuren sluiten nadat een aantal medewerkers besmet bleek met het coronavirus.

De Bijenkorf handelde snel. Hierdoor duurde de verplichte sluiting geen 14 dagen, maar opende de winkel al na 3 dagen opnieuw haar deuren. Naast het naleven van het Protocol Verantwoord Winkelen van de Rijksoverheid, ging de Bijenkorf in Amsterdam nét een stapje verder. Zo werkte al het winkelpersoneel met mondkapjes en onderging elke medewerker een gezondheidscheck: bij aanvang én aan het einde van de werkdag. Ook plaatste de Bijenkorf desinfecterende middelen in de winkel, zodat klanten hun handen kunnen reinigen.

Een volgende stap is de toekomstige samenwerking met ATOM Retail. In alle filialen van de Bijenkorf komt het winkelend publiek binnenkort de duurzame dividers tegen uit de Safe Zone-productlijn. Het sfeerbeeld in ieder filiaal is gebaseerd op de 4 merkwaarden van de Bijenkorf: klantgericht, inspirerend, stijlvol en premium. De maatwerk Safezone-producten van ATOM Retail sluiten naadloos aan bij deze identiteit. Het resultaat? Optimale veiligheid voor de klant en het personeel, volledig passend bij de identiteit van de onderneming. En dit alles zonder klinisch over te komen.

Wat kan ATOM Retail voor mij betekenen?

Bij ATOM Retail werkt een team creatieve professionals aan het verzorgen van hardware voor jouw winkel. Naast displays, Fashionracks en Safe Zone-producten, verzorgt ATOM Retail ook complete inrichtingen. De winkelinrichtingen van ATOM Retail zijn altijd eigentijds en onderscheidend - zelfs in deze bijzondere tijden. Zo krijgen jouw producten op ieder moment de presentatie die ze verdienen. Persoonlijke aandacht staat voorop, want elke winkeluitstraling is tenslotte uniek. De lijnen bij ATOM Retail zijn kort; alles wordt in eigen beheer ontworpen en geproduceerd. Hierdoor is er een korte levertijd.