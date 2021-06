Verdere expansie voor Fosun Fashion Group: neemt schoenenmerk Sergio Rossi over

Italiaans schoenenmerk Sergio komt in de handen van de Fosun Fashion Group, zo meldt de groep exclusief aan WWD. Hoeveel geld is neergelegd voor het Italiaanse merk is niet bekend.

Fosun heeft 100 procent van de aandelen van Sergio Rossi SpA overgenomen van Absolute Luxury Holding srl, zo meldt WWD. Met de overname van het schoenenmerk breidt het Chinese Fosun het luxe portfolio verder uit. De afgelopen jaren nam het al Frans modehuis Lanvin, Oostenrijkse bodywear merk Wolford, Italiaans mannenmodemerk Caruso en Amerikaans merk St. John over.

Fosun meldt tegen WWD dat de acquisitie niet alleen zorgt voor een beter merk ecosysteem voor de groep, maar dat het ook mogelijke synergieën biedt tussen merken vanwege de eigen fabriek van Sergio Rossi. Daarnaast noemt Fosun zichzelf een van de eerste partijen die een wereldwijde luxe modegroep in China heeft. Het hint op de ambitie van Fosun om verder te groeien door middel van acquisitie.

“We geloven dat Sergio Rossi een solide basis heeft voor exponentiële groei in de volgende fase,” aldus Joann Cheng, voorzitter van de Fosun Fashion Group, tegen WWD. De luxegroep ziet verdere kansen voor het merk in China en is dan ook van plan daar uit te breiden met Sergio Rossi. Daarnaast wil de groep de digitale en omnichannel business van het merk verbeteren en de naamsbekendheid van het merk wereldwijd opschroeven. Het management van het merk zal hetzelfde blijven.

Het schoenemerk Sergio Rossi werd in 1951 opgericht door de gelijknamige ontwerper. Rossi overleed vorig jaar in april op 84-jarige leeftijd.