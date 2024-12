‘Belgische keten Veritas vindt overnemers’

Belgische keten Veritas heeft naar verluidt diverse overnamepartijen gevonden. Volgens De Tijd investeert een deel van de huidige eigenaars en een rij aan andere individuele ondernemers. Veritas heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd.

Veritas liet aan het einde van 2023 weten op zoek te gaan naar nieuwe investeerders zodat het de volgende groeifase in kon gaan. Het bedrijf was op dat moment sinds 2019 in handen van CIM Capital Restruct Fund. Een potentiële investeerder werd gevonden, maar deze gesprekken liepen in de zomer van 2024 stuk. Het zou gaan om Gilde Equity Management.

Nu blijken er dus meerdere overnemers te zijn voor Veritas. Zo zijn er in ieder geval Erwin van Osta, Carl Liekens en Walter van Gastel van Hubo, zij zijn deels al de huidige eigenaar. Zij kochten in 2019 samen met CIM Capital en investeringsfonds Mezzanine Partners Veritas. Nu komen nog tientallen Belgische professionals aan boord waaronder Anthony en Gregory de Clerck, Jozef Delcroix en Luk Busschop - aldus De Tijd.

Veritas zou nu dus verder moeten kunnen met de groeifase. Het bedrijf breidde eerder al uit naar Nederland en ziet daar potentie voor een tachtigtal winkels. Inmiddels is het vizier ook gericht op Duitsland en Scandinavië.