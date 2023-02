‘Verkoop modemerk McGregor zorgt voor juridische strijd’

De overname van de merkrechten voor het modemerk McGregor in 2021 heeft geleid tot een juridische strijd, zo blijkt uit een publicatie van het Financieele Dagblad.

Investeringsmaatschappij Amlon Capital, van mode-ondernemers Fred Gehring en Ludo Onnink, verkocht de merkrechten van McGregor in 2021 aan ondernemers Tacco Marijnen en Marc Brouwers. Aan de overname hing een prijskaartje van 2 miljoen euro, echter zou de helft hiervan later stapsgewijs betaald worden wanneer alle merkregistraties op orde waren, zo schrijft het Financieele Dagblad. De kopers van de merkrechten stellen echter dat de merkregistraties nog niet op orde zijn en hebben daarom de volledige overnameprijs nog niet voldoen. Als gevolg hiervan is er beslag gelegd op de bankrekeningen van Brouwers door de verkopende partij. Brouwers wil de beslaglegging via een kort geding opheffen. De rechter heeft echter besloten dat er terecht beslag is gelegd op de rekeningen.

De rechter is tot dit besluit gekomen omdat de kopers van de merkrechten, Tacco Marijnen en Marc Brouwers, aantoonbaar producten op de markt hebben gebracht in de productklassen waarvan zij stellen dat die niet goed zijn geregistreerd. Daarom mag het beslag op de bankrekeningen van Brouwer blijven liggen in afwachting van een bodemprocedure die al eerder is opgestart.

Modemerk McGregor wordt een klein jaar bij de winkels van Steppin’ Out verkocht. Ondernemer Clé Enneking is de licentienemer van McGregor.