Modemerk McGregor wordt voortgezet door modeondernemer Clé Enneking

McGregor heeft weer een nieuw thuis gevonden. Het merk wordt voortgezet door Clé Enneking, van Steppin’ Out en The English Hatter. Enneking wordt hierbij geholpen door Ellen van Klinken, die al sinds 2019 bij het merk werkt als creatief directeur. Enneking heeft de licentierechten van McGregor overgenomen, zo vertelt hij in zijn kantoor in Den Bosch aan FashionUnited.

Eerst doen we even een stap terug. Want McGregor maakte in 2019 een comeback onder de vleugels van modeveteranen Fred Gehring en Ludo Onnink. Echter werden er vanwege de coronacrisis al snel weer winkels gesloten en besloten de ondernemers om met het merk te willen stoppen. Dat vernam ook Enneking, die de ondernemers zelf goed kent. Dat McGregor van het toneel zou verdwijnen, is niet iets wat Enneking wilde laten gebeuren. De merkrechten werden uiteindelijke verkocht aan een licentiegever, en Enneking verkreeg de licentierechten.

McGregor heeft daardoor geen stap gemist - er is geen collectie tussenuit gevallen, zo verzekert Enneking maar ook Van Klinken FashionUnited. “Eigenlijk willen we dat niemand het opvalt dat wij het merk nu voortzetten.” Het helpt dat Van Klinken al sinds 2019 verantwoordelijk is voor het ontwerp van de collecties. Ze vertelt dat ze het gevoel had nog niet klaar te zijn met het merk, toen bleek dat de vorige eigenaren ermee wilden stoppen. Daarom is ze ook blij dat het merk voort wordt gezet. Het merk moet weer de kwalitatieve basisitems bieden die de consumenten en ook retailers gewend zijn van McGregor. Aan het prijsniveau zal ook niks veranderen.

Enneking bestempelt McGregor als een merk dat een beetje pech heeft gehad. Het merk is natuurlijk onder diverse groepen failliet gegaan. Vervolgens zou het nog eens gered worden door ondernemer Rens van de Schoor, maar die zag toch van een doorstart af. Vervolgens kwamen Gehring en Onnink aan het roer, maar kwam daar de pandemie. “Aan het merk lag het niet. Nog steeds niet.” Enneking heeft dan ook vertrouwen in het merk. “Het is en blijft een begrip.”

De allereerste collectie die onder de vleugels van Enneking en Van Klinken is gemaakt wordt binnenkort gelanceerd. Dit is de spring summer 2022 collectie. De wintercollectie zal bestaan uit 100 items en de zomer collectie uit 90 items. “Dit is McGregor, de lean versie,” aldus Van Klinken. Uiteindelijk willen ze de collectie wel verder uitbreiden, maar het motto is vooral: ‘niet te snel, niet te groot’. McGregor komt dan ook met de ‘musthaves’, aldus Enneking. “Kledingstukken die iedere man in z’n kast moet hebben zoals polo’s, chino’s, jeans, shirts en sweaters.” McGregor moet een iets jongere man gaan aanspreken, maar dat wordt meer een marketingverhaal, dan met grote veranderingen in de collectie, aldus Enneking.

Het kantoor in Den Bosch heeft inmiddels diverse McGregor archieven. Zo hangen aan de muur bij binnenkomst meerdere campagneposters uit het verleden van het merk en achterin bevindt zich een kast en rekken gevuld met items uit vorige collecties van het merk. Het team heeft zelfs ebay afgezocht voor echte parels uit het verleden van McGregor. Dit alles moet helpen bij de inspiratie voor het merk. “We willen het heritage echt laten spreken.”

Die collectie wordt voornamelijk bij de eigen kanalen weggezet. Zo heeft Enneking de outlet in Batavia Stad wel overgenomen en de webshop van het merk. Ook wordt McGregor binnenkort verkocht bij de winkels van Steppin’ Out. Online zal het bij diverse marketplaces komen te liggen zoals Zalando, Veepee, Iboot, Limango en Otrium, maar wholesale partners met fysieke winkels heeft het merk nog even niet. Enneking hoopt daar voor zomer SS23 mee te beginnen. “We willen het stof even rustig laten neerdalen.” Hij heeft het idee dat dit na een jaar wel gebeurd moet zijn. Uiteindelijk is de droom om van McGregor weer een internationale speler te maken, een speler die het meerdere jaren geleden nog was. Aan Ennekings eeuwige enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen.