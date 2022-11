Verkoopagentschap New Market lanceert eigen communicatie-tak

New Market, van oorsprong een verkoopagentschap, lanceert een eigen communicatie-tak, zo meldt het in een persbericht. “Door verkoop, retail, marketing en communicatie te combineren biedt New Market een innovatieve aanpak met een 360 go-to-market strategie, op maat gemaakt voor elk merk.”

New Market is gespecialiseerd in de Benelux markt en vertegenwoordigd merken zoals Absolut Cashmere, Baum und Pferdgarten, Dante6, Lala Berlin, Maria Black, Modström en Notes du Nord.

“We zien al een aantal jaar de kansen voor het tweede element dat komt bij het bouwen van merken. Afhankelijk van het merk gaat het over het creëren van merkbewustzijn en merkwaarde, met het ultieme doel om verkoop te vergroten op de juiste locaties,” aldus eigenaren Daniëlle Geerlings-Eras en Sanne Schiet-Wegdam, in het persbericht. “Als een verkoopteam kunnen we precies de uitdagingen en kansen in de markt aanwijzen en dat is waarom we begrijpen hoe we communicatie en marketingstrategieën moeten focussen om een merk verder te bouwen.”