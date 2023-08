Verlies Lanvin Group opgelopen, omzet iets verbeterd in eerste halfjaar

De Lanvin Group heeft in het eerste halfjaar van het financiële boekjaar de omzet iets zien verbeteren. Het bedrijf noteert een omzetplus van 6,4 procent, zo blijkt uit een financiële update. Hierdoor komt de omzet neer op 214 miljoen euro.

De groep is niet alleen eigenaar van het iconische modehuis Lanvin, maar ook van de merken Wolford, Sergio Rossi, St. John en Caruso. Van deze merken levert Wolford met een klein verschil net meer op dan vlaggenschip Lanvin. Bij Lanvin liep de omzet in het halfjaar flink terug, terwijl deze bij Wolford juist toenam.

Op het gebied van winst, is de brutowinst van de groep nog toegenomen in het halfjaar. Deze kwam neer op 125 miljoen euro. Echter is het aangepaste ebitda (de winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) wel verder in de min gelopen. Dit kerncijfer komt bij de groep nu neer op een min van 40,9 miljoen euro. De Lanvin Group geeft wel aan dat de verslechtering van het ebitda onder andere te maken heeft met de teruggelopen omzet bij het merk Lanvin en het feit dat de marketingkosten zijn opgelopen. Zo hield Lanvin een fysieke modeshow tijdens de periode, terwijl een jaar eerder nog een digitale show werd gedaan. De productiekosten van een fysieke show liggen vele malen hoger.