Verlies van 96 miljoen euro voor Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A. is tijdens de eerste negen maanden van het huidige financiële boekjaar flink in het rood gegaan. Het Italiaanse bedrijf heeft in de periode een verlies geleden van 96 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële verslag.

De omzet kelderde in de negen maanden met 38,5 procent naar 611 miljoen euro. Salvatore Ferragamo S.p.A. schrijft de daling toe aan het gevolg van alle maatregelen die zijn genomen als gevolg van de wereldwijde pandemie. De laatste drie maanden nam de omzetdaling echter af. In het derde kwartaal daalde de omzet nog maar met 18,9 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.

Het nettoresultaat van het Italiaanse bedrijf slaat in het negen maanden verslag om van zwart naar rood. Waar het bedrijf in het voorgaande boekjaar in de eerste negen maanden nog een winst van 60 miljoen euro maakt, leed het nu een verlies van 96 miljoen euro.