Verliezen New Look significant afgenomen tijdens derde kwartaal

New Look heeft de verliezen in het derde kwartaal zien afnemen, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Waar in het boekjaar 2019 tijdens het derde kwartaal nog een verlies voor belastingen van 63,2 miljoen pond (74,8 miljoen euro) werd genoteerd, stond de teller tijdens het afgelopen derde kwartaal nog maar op 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro).

New Look zag in het derde kwartaal nog steeds een daling van de omzet, van 930,4 miljoen pond naar 830,1 miljoen pond (van 1,1 miljard naar 982,6 miljoen euro).

New Look heeft tijdens het voorgaande boekjaar een financiële herstructurering doorgemaakt. Vorig jaar haalde het bedrijf nog vers kapitaal binnen ter waarde van 150 miljoen pond, zo’n 175,8 miljoen euro. Lange termijn schulden werden destijds ook gereduceerd van 1,58 miljard euro naar 410,3 miljoen euro.