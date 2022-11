Versace-moederbedrijf ziet omzet met 8,6 procent stijgen in tweede kwartaal

Capri Holdings Limited, het moederbedrijf van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, heeft in het tweede kwartaal een omzet van 1,41 miljard dollar (1,40 miljard euro) behaald. De omzet steeg in de periode met 8,6 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Het netto inkomen van het Amerikaanse modebedrijf steeg van 200 miljoen dollar naar 224 miljoen dollar in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Omgerekend komt het netto inkomen neer op 223 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Capri Holding Limited behandelt de resultaten van de drie merken ook nog onafhankelijk in het kwartaalverslag. Modehuis Versace was goed voor 308 miljoen dollar (306 miljoen euro) in het kwartaal. De omzet lag in het kwartaal 9,2 procent hoger dan een jaar eerder. Bij Jimmy Choo werd een omzet behaald van 142 miljoen euro dankzij een stijging van 3,6 procent. In euro kwam de omzet van het merk neer op 141,4 miljoen euro. Michael Kors blijft veruit de meeste omzet binnenhalen, namelijk 962 miljoen dollar (958 miljoen euro), dankzij een stijging van 9,2 procent.