Versace verwijdert Instagram, hint op nieuwe social media strategie

Versace verwijdert alle berichten van zijn Instagram-account dat ruim 29 miljoen volgers heeft. Dit hint mogelijk op een nieuwe social media strategie.

Eerder deze maand werd het luxe modehuis verkocht als onderdeel van Tapestry’s overname van moederbedrijf Capri Holdings in een miljardendeal.

Celine, Balenciaga en Bottega Veneta, verwijderden bij verschillende gelegenheden ook al eens hun social media geschiedenis.

Volgens WWD zal Versace een nieuwe social media strategie bekendmaken. Of dat gepaard gaat met een nieuw format, is niet duidelijk.

“Versace zal later deze week haar Instagram-kanaal opnieuw lanceren met de herfst 2023-campagne in een magazine-stijl getimed met de levering van de collectie van het nieuwe seizoen in de winkel en online”, luidde een verklaring van Versace volgens WWD.

“We zijn altijd op zoek naar het verbeteren van de manieren waarop we met onze gemeenschap praten en hen dichter bij onze wereld brengen. Deze opgefriste aanpak op onze digitale kanalen stelt ons in staat om onze redactionele storytelling voort te zetten en brengt ons wereldwijde publiek het allerbeste van de Versace-content in het beste formaat voor hen.”