‘Verstoringen in toeleveringsketens grotendeels blijvend, maar ook positieve kanten’

De verstoringen in internationale toeleveringsketens die de afgelopen jaren optraden vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, zullen de komende jaren aanhouden. Dat blijkt uit onderzoek van ING Research. Dat kan gelukkig ook positieve gevolgen hebben, is de conclusie.

Het probleem zit hem volgens de onderzoekers vooral in de stijgende kosten. Er is sprake van inflatie, met name op het gebied van energieprijzen, en de arbeidsmarkt is nog altijd krap. Het verloop van de oorlog in Oekraïne is nog onzeker, en ook groeien in langere toeleveringsketens de risico’s door extremer weer.

Toch zijn hierin ook kansen te vinden, zien de onderzoekers. Ondernemers hebben er vooral baat bij om goederen zo veel mogelijk direct bij de hand te hebben. In de afgelopen jaren hebben groothandelaren al ‘goed ingespeeld op de reeks van verstoringen’, schrijven de onderzoekers, bijvoorbeeld door voorraden op te bouwen, efficiënter te werken en door meer te investeren in ICT. Data kunnen helpen bij het voorspellen van verkoop en het beheren van voorraad. Deze oplossingen kunnen ondernemers ook op de lange termijn steun bieden, staat in het rapport.

Een andere oplossing is reshoring of het spreiden van leveranciers. Daarbij komen ook hogere kosten kijken, waarschuwen de onderzoekers, maar deze hebben als bijkomend voordeel een minder grote afhankelijkheid van specifieke partijen of landen, zoals China.