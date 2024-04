Vertrekt Bristol uit Nederland?

Belgische mode- en schoenenketen Bristol verdwijnt mogelijk uit de Nederlandse winkelstraten, zo melden ingewijden aan De Telegraaf. Bristol zou volgens ingewijden ‘serieus overwegen’ om te vertrekken uit Nederland, maar Chief Executive Officer Elise Vanaudenhove ontkracht deze geruchten.

“We werken hard aan de ‘turn around’ in Nederland. Het klopt dat dat niet makkelijk is, maar dat wil zeker niet zeggen dat wij het onmogelijk achten”, deelt Vanaudenhove met De Telegraaf. Bristol telt momenteel zo’n 80 winkels in Nederland en 120 vestigingen in België.

Uit de laatste financiële resultaten van de Belgische mode- en schoenenketen blijkt dat Nederland het bedrijf parten heeft gespeeld: Het jaar 2022 begon met twee lockdowns, waarna het consumentenvertrouwen instortte. Dan was er nog de concurrentie die groter is dan in België en het slechte imago.

“Na 2000 vernieuwen we er onze winkels amper en verloren we klanten. Sinds vier jaar vernieuwen we. We gaan niet meer achteruit, maar nog niet vooruit. Het is een werk van lange adem”, deelde de CEO destijds. Bristol behaalde in 2022 een verlies van 514.000 euro.