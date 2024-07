Verwachting: Ruim 62,5 miljard digital productpaspoorten tegen 2030

De aanstaande introductie van digitale productpaspoorten (DPP's) wordt al lang verwacht, waarbij de Europese Unie (EU) een van de belangrijkste drijvende krachten achter het concept is en streeft naar de missie om een uitgebreid productgegevensplatform op te zetten.

Hoewel DPP's voor bijna alle consumentensectoren in de planning zijn, heeft kleding met name aan momentum gewonnen voorafgaand aan de aanstaande regelgeving, waarbij merken van plan zijn om de technologie te gebruiken om overproductie te verminderen, naleving te verifiëren en authenticiteit te garanderen. De steun van de sector voor DPP's wordt verder aangetoond door nieuwe cijfers van het technische inlichtingenbureau ABI Research, dat zei dat tegen 2030 wereldwijd meer dan 62,5 miljard DPP's zullen worden gecreëerd voor de kledingsector. Daarnaast wordt verwacht dat ondersteunende software- en IT-inkomsten van 1,59 miljard dollar zullen helpen bij de versnelling van het op transparantie gerichte initiatief.

Vanaf 2027 zal de regelgeving om de invoering van DPP's te ondersteunen bekend worden en tegen 2030 is het doel om te eisen dat alle in Europa verkochte kleding aan een DPP wordt gekoppeld. Dit zal dan worden gevolgd door andere regio's zoals Noord-Amerika en Azië-Pacific, waarvan elk naar verwachting DPP's in de luxesector zal gaan implementeren voordat ze worden uitgebreid naar de massamarkt. Experts van ABI Research zeiden dat DPP-oplossingsleveranciers vanaf 2027 "een concurrerend prijsmodel moeten opstellen om de acceptatie in de hele toeleveringsketen te vergroten".

In het rapport van het bedrijf zei Rithika Thomas, senior analist duurzame technologieën: "Om DPP-aanbiedingen te versterken, moeten oplossingsleveranciers doelklanten identificeren in relevante verticale ecosystemen met branchespecifieke oplossingen, zich aanpassen aan nuances in regionale toeleveringsketens, een robuuste conforme gegevensstructuur bieden, solide klantenondersteuning bieden en incrementele updates leveren om tegemoet te komen aan het veranderende regelgevingslandschap."