Verwachtingen Black Friday 2020

Dit jaar zal Black Friday anders zijn dan alle voorgaande jaren. Er zijn nog veel social distancing regels van kracht, dus het is van groot belang dat retailers vooral online aanwezig zijn. Maar hoe pak je dat aan, met de hoge vraag en de vele concurrentie richting de feestdagen?

Adobe Analytics heeft aangegeven dat de verkoop van Black Friday en Cyber Monday in 2020 met bijna 20 procent zal toenemen in vergelijking met de verkoop in dezelfde periode in 2019. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Wells Fargo dat 70 procent van de consumenten niet snel weer willen shoppen in fysieke winkels. Dit houdt in dat de stijging van 25 procent naar 30 procent in het marktaandeel van e-commerce in het totaal aantal verkopen voor de coronacrisis zal aanhouden.

Wat betekent social distancing voor jouw bedrijf?

Black Friday is altijd het begin van het feestdagen(shopping)seizoen geweest in de VS. Het begint na Thanksgiving (27 november), tot en met Cyber Monday (30 november). Vaak beginnen bedrijven al aan het begin van de week met het aanbiedingen van verschillende kortingen.

Vanwege de social distancing zal het dit jaar allemaal anders verlopen. Verkopers die eerst altijd de focus hebben gelegd op hun fysieke aanbod, moeten dat nu op hun online aanbod doen. Omdat door COVID-19 de uitgaven van online shoppen al met 59 procent zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar, is de consument er wel al meer aan gewend om online iets te kopen.

