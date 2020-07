Verzoek voor tijdelijke bewindvoerders FNG afgewezen door rechtbank

Het verzoek van de vakbonden is afgewezen, zo meldt FNG. De vakbonden dienden eerder een verzoek in bij de ondernemingsrechtbank voor het aanstellen van tijdelijk bewindvoerders bij FNG. Hierdoor hoopte de bonden ‘integere mensen’ aan de top te krijgen.

De vakbonden dienden het verzoek in nog voordat anderhalve week geleden opnieuw een nieuwe topman werd aangekondigd. Paul Lembrechts heeft namelijk de taak van Yves Pollé overgenomen als interim-CEO. Ook eiste de vakbonden het vertrekt van de directieraad, die ook per 4 juli zijn vervangen. Het betekende in feite dat alle oprichters van FNG buitenspel zijn gezet. Dieter Penninckx, de voormalige CEO, vertrok al eerder. Manu Bracke en Anja Maes zijn door de vervanging van de directieraad nu ook weg bij alle vennootschappen van FNG.

FNG startte vorige week woensdag voor drie vennootschappen de gerechtelijke reorganisatie. De reorganisatie geldt voor Brantano NV, FNG International NV en Market Retail Belgium. “De nieuwe directieraad werkt ondertussen verder aan een globale oplossing voor de FNG-groep, in het belang van alle stakeholders.”