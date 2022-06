‘Verzuim binnen mkb in mei bijna veertig procent hoger dan voor de pandemie’

Het aantal meldingen van verzuim binnen mkb-bedrijven lag in mei dit jaar dertien procent hoger dan in mei 2021. Ten opzichte van dezelfde maand in 2018 en 2019, dus voorafgaand aan de pandemie, was er zelfs 37 procent meer verzuim. Dat blijkt uit de maandelijkse Bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis.

In het aantal verzuimmeldingen was al sinds oktober een stijgende lijn te zien, zo is in een persbericht van Interpolis te lezen. In april daalde het niveau iets, maar in mei was er weer een piek. Volgens de cijfers van Interpolis maakt inmiddels 44 procent van de mkb-ondernemers zich zorgen over de hoeveelheid verzuim, waar dat twee maanden eerder nog 34 procent was.

Interpolis raadt werkgevers aan om vaker met medewerkers te praten, om zo de vinger aan de pols te houden. René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis: ‘Praat hierbij dan niet alleen over werkgerelateerde zaken. Verzuim is vaak een optelsom van verschillende factoren. Dat kan werkgerelateerd zijn, maar ook privégerelateerd.’

De Bedrijvenmonitor wordt uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Interpolis. Aan het maandelijkse onderzoek nemen steeds vijfhonderd ondernemingen deel.