Vestiaire Collective breidt uit naar Japan en Korea met nieuw investeringskapitaal

Vestiaire Collective heeft in een nieuwe financieringsronde een totaalbedrag van 59 miljoen euro opgehaald. Met de investering wil de e-tailer, naar eigen zeggen marktleider in tweedehands luxe en premium mode, onder meer uitbreiden naar Japan en Korea en de internationale handel verder versterken. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Aan de financieringsronde namen enkele nieuwe investeerders deel, waaronder de Koreaanse investeringsmaatschappij Korelya Capital. Korelya zal samenwerken met Vestiaire Collective in de expansie naar Japan - ‘de grootste resale-markt ter wereld’, aldus Vestiaire Collective - en Korea. De eerste stappen richting Japan en Korea zullen dit jaar nog worden genomen, laat de e-tailer in het persbericht weten.

De investeringen zullen daarnaast worden ingezet om de huidige internationale takken van het bedrijf te versterken. Vestiaire Collective zet vooral in op verdere groei in de Verenigde Staten. Hier wil de e-tailer in 2020 ook haar Direct Shipping-model lanceren. Deze service werd in september 2019 geïntroduceerd in Europa, waar inmiddels de helft van de bestellingen via de service verloopt. De Verenigde Staten staan voor de zomer op de planning, gevolgd door Azië in het najaar.

Vestiaire Collective werd in 2009 opgericht in Frankrijk. Inmiddels vinden tachtig procent van de transacties over de grens plaats. Het online platform heeft negen miljoen leden in circa negentig landen wereldwijd, en heeft hoofdkantoren in Parijs, Londen, New York, Milaan, Berlijn en Hong Kong.