Vestiaire Collective ontvangt kapitaalinjectie van 178 miljoen euro

Tweedehandsplatform Vestiaire Collective heeft een kapitaalinjectie van 210 miljoen dollar (omgerekend 178 miljoen euro) gekregen, zo laat het bedrijf weten op LinkedIn. Het bedrijf krijgt er door de injectie twee aandeelhouders bij: Softbank Group Corp en Generation Investment Management.

Voor Vestiaire Collective is de nieuwe financieringsronde een mijlpaal in hun missie om de modeindustrie te veranderen, aldus het bericht. Eerder dit jaar haalde het platform ook al 178 miljoen euro op. Destijds investeerden luxegroep Kering en Tiger Global management in het platform.

“We zijn vereerd en verheugd dat Softbank Vision Fund 2 en Generation Investment Management hebben besloten partners te worden van Vestiaire Collective. Het is erkenning van onze prestaties en het bevestigd de aantrekkingskracht van onze positionering die luxe, technologie, duurzaamheid en gemeenschap omarmt,” aldus Maximilian Bittner, CEO van Vestiaire Collective, in het persbericht. “Hun ervaring als wereldwijde investeerders die snelgroeiende businessmodellen ondersteunen, zal zeer waardevol voor ons zijn in onze volgende ontwikkelingsfase.”

Vestiaire Collective gewaardeerd op 1,7 miljard dollar dankzij nieuwe kapitaalinjectie

Met de nieuw financiering, heeft Vestiaire Collective nu een waarde van 1,7 miljard dollar. Omgerekend is dit 1,4 miljard euro.

Al met al weet Vestiaire Collective de afgelopen jaren flink wat kapitaal binnen te halen. Zo verwerft het in 2017 een financiering van 58 miljoen euro, in 2019 een investering van 40 miljoen euro en in 2020 een kapitaalinjectie van 59 miljoen euro. In het verleden heeft het platform aangegeven de nieuwe financiering te gebruiken voor groei en uitbreiding van de duurzame en circulaire technologie van het bedrijf en de globale expansie naar nieuwe landen.