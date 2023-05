Vezelproducent Lenzing ziet omzet licht toenemen in eerste kwartaal

Oostenrijkse vezelproducent Lenzing heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzet licht zien toenemen. Het bedrijf noteert een stijging van 1,3 procent en een omzet van 623,1 miljoen euro, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. “De verkoop van vezels is hersteld gedurende het eerste kwartaal,” aldus de producent.

Lenzing is gespecialiseerd in de productie van pulp en vezels op basis van hout, die de basis vormen van textiel garens. Het bedrijf schrijft dat de omzetgroei in het eerste kwartaal voornamelijk toe te schrijven is aan de verkoop van houtpulp, terwijl de omzet uit de verkoop van vezels juist is afgenomen (maar gedurende het kwartaal dus wel enigszins is hersteld).

Het ebitda (de winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijvingen) nam echter wel met 66,2 procent af in het kwartaal en belandde daardoor op een niveau van 29,7 miljoen euro. Het nettoresultaat voor het kwartaal is een verlies van 64,9 miljoen euro. Lenzing benadrukt dat het in het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar een kostenbesparingsprogramma is gestart samen met een reorganisatie. Wanneer deze programma’s in zijn geheel zijn doorgevoerd verwacht het bedrijf een besparing van 70 miljoen euro aan kosten per jaar.

Lenzing kijkt positief naar de rest van het boekjaar. Het bedrijf verwacht een herstel van de markt en met de diverse programma’s die het implementeert verwacht het voor het gehele boekjaar een ebitda tussen de 320 miljoen en 420 miljoen euro.