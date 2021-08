VF Corp groeit ondanks obstakels in toeleveringsketen, vooral hogere omzet bij Vans

De omzet van modegroep VF Corp steeg het afgelopen kwartaal met 104 procent ten opzichte van 2020. De omzet kwam daarmee uit op 2,2 miljard dollar (omgerekend 1,9 miljard euro). Een stevige groei, ondanks aanhoudende obstakels in de toeleveringsketen als gevolg van Covid-19, waaronder vertraagde leveringen en gelimiteerde productiecapaciteit bij sommige productiefaciliteiten.

Vooral het merk Vans deed het goed in dit eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat eindigde op 3 juli. Vans rapporteerde een omzetstijging van 110 procent tegenover vorig jaar. De omzet van de The North Face nam toe met 93 procent, de omzet van Dickies met 61 procent.

Het operationeel inkomen steeg met 164 procent naar 203 miljoen dollar (171 miljoen euro). Het netto-inkomen voor het kwartaal was 324 miljoen dollar (273 miljoen euro). De cijfers zijn gebaseerd op de doorgaande activiteiten van VF Corp. Het bedrijf rekent de de resultaten uit de merken Red Kap, VF Solutions, Bulwark, Workrite, Walls, Terra, Work Authority en Horace Small, die in juni werden afgestoten, dus niet mee.

In december vorig jaar kocht VF Corp en iconische merk Supreme aan voor een overnamebedrag van ruim 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro). De bijdrage van Supreme in de resultaten was 146 miljoen dollar omzet, 89 miljoen bruto winst en 32 miljoen operationeel inkomen. Voor het volledige jaar verwacht VF Corp dat Supreme circa 600 miljoen dollar aan omzet zal bijdragen.