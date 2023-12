VF Corp schrapt 500 banen tijdens reorganisatie

Modeconcern VF Corp ontslaat 500 mensen in het hele bedrijf in het kader van het transformatieplan onder leiding van Chief Executive Officer Bracken Darrell.

Het transformatieplan, dat eind oktober van start ging onder de naam ‘Project Reinvent’, moet de focus op het bouwen van merken en de operationele prestaties versterken.

Een woordvoerder van VF bevestigde de ontslagen aan WWD: "Als onderdeel van VF's nieuwe Reinvent-strategie en met het doel om de operationele efficiëntie te verbeteren, hebben we wereldwijd ongeveer 500 posities in loondienst geschrapt."

"Hoewel deze beslissingen nooit gemakkelijk zijn, geven ze ons de financiële flexibiliteit om te investeren in onze merken en ons beter te positioneren voor groei op de lange termijn. We zijn vastbesloten om deze herstructurering met waardigheid en respect voor alle betrokkenen af te handelen en willen de betrokkenen bedanken voor hun gewaardeerde bijdragen aan VF."

De beslissing komt nadat VF in het tweede kwartaal dieper in het rood dook. Het moederbedrijf van onder meer The North Face en Vans schreef een nettoverlies van 450,7 miljoen dollar, omgerekend 423,5 miljoen euro, in de boeken. Dat is zo’n 332 miljoen dollar (312 miljoen euro) meer vergeleken met het tweede kwartaal een jaar eerder.

Darrell, die in juni was benoemd tot voorzitter en CEO van VF, zei: "Ons transformatieplan, Reinvent, zal onze merkopbouw en -uitvoering verbeteren en tegelijkertijd onze topprioriteiten - het verbeteren van Noord-Amerika, het versnellen van de turnaround van Vans, het aanzienlijk verlagen van onze vaste kosten en het verlagen van onze leverage - met spoed aanpakken."