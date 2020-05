VF Corp ziet omzet stijgen met 2 procent in FY2020

VF Corp, het moederbedrijf van onder andere Vans, Timberland en The North Face, heeft het afgelopen boekjaar de omzet zien stijgen met 2 procent. Dit meldt het bedrijf in het jaarverslag, het financiële jaar eindigde op 28 maart 2020. Het boekjaar stond onder andere in het teken van het onderbrengen van het jeans segment in een nieuw onafhankelijk bedrijf en de afstoting van het workwear segment.

De gemelde cijfers gaan over het bedrijf zonder het workwear en jeans segment. Zonder de twee segmenten waar onder Wrangler en Lee onder vallen, behaalde het bedrijf een omzet van 10,5 miljard dollar (9,7 miljard euro). Waar normaal gesproken het vierde kwartaal de jaaromzet een extra zet geeft, was in het vierde kwartaal er nu geen stijging maar daling. VF Corp kreeg in de laatste drie maanden van het financiële jaar te maken met een omzetdaling van 11 procent. De modegroep schrijft de daling toe aan de lagere vraag van consumenten vanwege de Covid-19 uitbraak en gerelateerde maatregelen vanuit de overheid.

VF Corp blikt alvast vooruit op de resultaten van het eerste kwartaal van het huidige boekjaar. Het bedrijf verwacht dat de omzet 50 procent lager zal liggen dan het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar.

VF Corp verwacht omzetdaling van 50 procent in eerste kwartaal FY 2021

Ondanks een omzetdaling van 33 procent in het vierde kwartaal, steeg de omzet op jaarbasis in China nog steeds met 10 procent. Ook de omzetdaling van 23 procent in de Asia-Pacific in de laatste drie maanden van het boekjaar, hebben niet gezorgd voor een negatieve omzetontwikkeling op jaarbasis. In de regio zag VF Corp de omzet in het boekjaar namelijk nog stijgen met 4 procent. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) was op jaarbasis wel een omzetdaling van 2 procent te zien. De EMEA is de enige regio waarin VF Corp in het financiële jaar een omzetdaling moet noteren. In de Verenigde Staten, de thuismarkt, wist het bedrijf ondanks een daling van 10 procent in het vierde kwartaal nog steeds een omzetstijging van 3 procent op jaarbasis te behalen.

Beeld: The North Face