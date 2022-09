VF Corporation schroeft verwachting boekjaar naar beneden

Amerikaanse modegroep VF Corporation heeft de verwachting voor het huidige financiële boekjaar naar beneden bijgesteld, zo blijkt uit een persbericht. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzetstijging tussen de 5 en 6 procent terwijl het eerder dit jaar nog een verwachting uitsprak van 7 procent.

De bijgestelde verwachting is aangekondigd tijdens de investeerdersdag van de groep. De verwachting is aangepast vanwege de lager dan verwachte resultaten tijdens het tweede kwartaal van het huidige boekjaar. Ook spelen de huidige onzekerheid, de lager dan verwachte omzet tijdens het back-to-school seizoen en de toenemende voorraad mee in de beslissing. Waar eerder voor het gehele boekjaar nog een groei werd verwacht bij het merk Vans, verwacht VF Corporation nu een lichte daling in de omzet. De verwachting voor The North Face blijft hetzelfde.

VF Corporation is de eigenaar van The North Face, Vans, Timberland, Dickies, Supreme, Altra, Smartwool en Icebreaker.