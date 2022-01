VF Corporation voert omzet met 22 procent op in Q3

Het Amerikaanse VF Corporation heeft een omzetplus van 22 procent behaald in het derde kwartaal het huidige boekjaar. Door de stijging kwam de omzet in de periode neer op 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,2 miljard euro. De operationele winst kwam in het kwartaal neer op 678 miljoen dollar, omgerekend 609 miljoen euro.

Wanneer de resultaten van VF Corporation worden opgedeeld in de segmenten in het bedrijf, blijkt dat het ‘active’ segment een omzetgroei van 25 procent heeft doorgemaakt. Onder deze tak valt onder andere het merk Vans. In het ‘outdoor’ segment, met bijvoorbeeld The North Face, werd een omzetstijging van 23 procent behaald in het kwartaal. Last but not least is daar nog het ‘work’ segment waar de toename van de omzet 4 procent bedroeg.

In Europa steeg de omzet van VF Corporation met 26 procent in de periode en op het vasteland van China nam de omzet juist af met 6 procent. De algehele internationale omzet van de groep steeg met 19 procent.

Voor het gehele boekjaar verwacht de groep nu een omzet rond de 11,85 miljard dollar, omgerekend 10,6 miljard euro. Hiervoor moet de groep een omzetplus van 28 procent behalen. Hiervan zal ongeveer 600 miljoen dollar (539 miljoen euro) komen van het recent aangekochte merk Supreme.