VF Corporation wil doorontwikkelen in Azië-Pacific, creëert directeurspositie Groot-China

VF Corporation, het moederbedrijf van onder meer The North Face, Vans en Timberland, voert een aantal veranderingen in de bedrijfsorganisatie door om zich beter te kunnen richten op de regio Azië-Pacific, in het bijzonder China. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Zo stelt het bedrijf een speciale directeur voor de regio Groot-China aan. De huidige vice-directeur Azië-Pacific zal zijn aandacht gaan verdelen tussen Azië en het Emerging Brands-platform van het bedrijf.

De regio Groot-China representeert momenteel 65 procent van alle inkomsten van VF in de regio Azië-Pacific. Tegen 2024 zal dat percentage zijn gestegen naar 85 procent, zo voorspelt VF Corp. “Met het creëren van de functie van directeur Groot-China komen we dichter bij de vele kansen die we zien om ons bedrijf en onze merken te verbeteren tegen de achtergrond van deze snelle, dynamische en digitaal gedreven markt,” aldus Steve Rendle, voorzitter en CEO bij VF Corp, in het persbericht. Wie de positie van directeur Groot-China bij VF Corporation gaat vervullen, wordt later deze zomer bekendgemaakt, zo is in het bericht te lezen.

Kevin Bailey, uitvoerend vice-directeur Azië-Pacific, zal de bedrijfsvoering in die regio blijven leiden, maar verhuist van Hong Kong terug naar de Verenigde Staten. Hier zal hij ook aan het roer zal komen te staan van het Emerging Brands-platform voor opkomende merken dat VF Corporation beheert. Hieronder vallen onder meer Altra, Eagle Creek, Jansport, Smartwool, en Kipling in de regio Amerika. “Onze groep opkomende merken heeft aanzienlijke groeimogelijkheden,” aldus Rendle in het persbericht. “Kevin is de ideale persoon om samen te werken met deze merken en ze te helpen hun weg te vinden in de toekomst.”