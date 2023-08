VF Corporation ziet omzet teruglopen met 8 procent in eerste kwartaal

Amerikaanse modegroep VF Corporation zag in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzet met 8 procent teruglopen, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Door de daling komt de omzet neer op 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro).

VF Corporation chief financial officer Matt Puckett geeft in het verslag aan dat de resultaten van het kwartaal de ‘standaard van het bedrijf niet reflecteren’. De CFO geeft aan dat de groep zich blijft focussen op het verbeteren van de operationele uitvoering, maar dat het nog even zal duren voordat de omzet hiervan kan profiteren.

Het nettoverlies van VF Corporation in het kwartaal bleef nagenoeg gelijk in vergelijking met de periode een jaar eerder, maar het operationeel resultaat ging van een plus naar een min. Het operationele inkomen kwam neer op een verlies van 8,9 miljoen dollar (8,1 miljoen euro).

Van de drie grote merken uit het portfolio van de groep zag alleen The North Face een stijging in het kwartaal. Het merk levert echter niet de meeste omzet op voor de groep, dat doet Vans. Vans behaalde ondanks een daling van 22 procent een omzet van 737,5 miljoen dollar (671,4 miljoen euro). Andere merken in het portfolio van de groep zijn bijvoorbeeld Timberland, Dickies, Eastpak, Napapijri.

Wanneer het aankomt op de gebieden waarin VF Corporation actief is, dan is alleen in de APAC (Asia Pacific) een stijging te zien. Daar nam de omzet met 13 procent toe. In de thuis-regio Amerika (dit beslaat in het verslag Zuid-, Noord- en Midden-Amerika-) werd nog wel ruim de meeste omzet behaald, namelijk 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro).