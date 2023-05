Via Outlets noteert omzetgroei in eerste kwartaal dankzij terugkeer toerisme

Het moederbedrijf van Batavia Stad Fashion Outlet, Via Outlets, schrijft een omzetgroei van twintig procent in de boeken voor het eerste kwartaal van boekjaar 2022. De groei dankt het bedrijf aan de opleving van het toerisme na de pandemie, meerdere winkelopeningen en hogere bestedingen per bezoeker, zo schrijft Via Outlets in het persbericht.

Ook het aantal bezoekers zit in de lift en groeit met dertien procent, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het bezoekersaantal bleef echter wel achter op de pre-corona resultaten. In totaal bezochten 6,2 miljoen consumenten de winkels van Via Outlets. Wat het aandeel van Batavia Stad Fashion Outlet betreft, wordt niet genoemd.

“Toerisme levert een belangrijke bijdrage aan de prestaties van Via Outlet, waarbij toeristen gemiddeld zes keer meer uitgeven dan lokale bezoekers in de centra. Van buiten Europa leidden Noord-Amerikaanse gasten en bezoekers uit Israël, Egypte en Turkije de omzet in het eerste kwartaal. Pre-corona werd de omzet geleid door China en Rusland”, aldus het moederbedrijf van Batavia Stad Fashion Outlet in het persbericht.