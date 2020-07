Victoria Beckham krimpt personeelsbestand en collecties in

Londen - Victoria Beckham Ltd moet 20 procent van haar personeelsleden gedag zeggen en het aantal opties per collectie fors reduceren. De reorganisatie is een direct gevolg van teruglopende omzet door de coronacrisis. Het bedrijf zegt dat ongeveer 20 personeelsleden worden ontslagen. Het betreft vooral mensen die werkzaam zijn op de productieatelier van het bedrijf op het hoofdkantoor in Londen.

Victoria Beckham heeft nog nooit winst gemaakt

Het merk heeft sinds de lancering in 2008 nog geen winst geboekt. De meest recente cijfers die bekend zijn, zijn die over 2018 toen het boekjaar werd afgesloten met een verlies van 12,3 miljoen pond. Aan het begin van de lockdown wilde het bedrijf 30 medewerkers ontslaan. Dat leidde tot een rel op sociale media vanwege de persoonlijke rijkdom van de eigenaar. De maatregel werd later ingetrokken.

Een woordvoerder van Victora Beckham heeft de ontslagen bevestigd en zei in een verklaring: "Net als zoveel andere bedrijven heeft het huidige uitdagende retaillandschap in combinatie met de onvoorziene gevolgen van de coronacrisis, een negatieve invloed gehad op de activiteiten van Victoria Beckham. Als reactie daarop hebben we een nieuwe strategische visie ontwikkeld om het merk te stroomlijnen en toekomstbestendig te maken en moeten we helaas een aantal harde ingrepen doen om dit te realiseren."

Victoria Beckham heeft voor het bedrijf geen overheidssteun aangevraagd. Daarover zei de eigenaresse indertijd tegen dagblad The Guardian: "Aan het begin van de lockdown zijn de aandeelhouders met het senior management overeengekomen een deel van het personeel te ontslaan. Op dat moment wisten we nog niet hoe lang de lockdown zou duren of wat de mogelijke gevolgen voor het bedrijf zouden zijn. Het welzijn van mijn team en ons bedrijf betekent alles voor mij."

Het merk Victoria Beckham staat bekend om de vrij formele collectie met scherp gesneden items en high-end jurken, kleding waarnaar fors minder vraag is sinds het begin van de pandemie toen kantoorkleding op grote schaal werd vervangen door de meer casual thuisgarderobe. Uit gegevens van Edited blijkt dat consumenten momenteel vooral geinstresseerd zijn in zaken als loungewear en activewear, twee categorieën die Victoria Beckham niet in het assortiment heeft.

Beckham is niet het enige Britse modemerk dat geconfronteerd wordt met ontslagen en kostenbesparende maatregelen. De modebusiness over de hele linie heeft verliezen geleden door productie-uitdagingen, late leveringen, geannuleerde bestellingen en gesloten winkels.

De British Fashion Council heeft onlangs gegevens vrijgegeven van Oxford Economics die voorspellen dat 240.000 banen in de Britse mode-industrie verloren kunnen gaan in de economische nasleep van de pandemie. Indirect zouden nog eens 110.000 banen op de tocht staan. Ontslagen dreigen bij bedrijven in het hele spectrum van de Britse modebranche, van Harrods en Selfridges tot Asos en Marks & Spencer.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.uk