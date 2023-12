Victoria's Secret blijft in het rood in het derde kwartaal

De Amerikaanse lingerieketen Victoria's Secret & Co. heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2023/24 een groot verlies geleden na verdere omzetdalingen.

De huidige resultaten waren echter in lijn met de verwachtingen, benadrukte CEO Martin Waters in een verklaring. Het bedrijf blijft vertrouwen houden in zijn hervormingskoers en ziet dit bevestigd door de laatste positieve verkooptrends, legde hij uit.

In de 13 weken voorafgaand aan 28 oktober behaalde het moederbedrijf van de merken Victoria's Secret, Pink en Adore Me een omzet van iets minder dan 1,27 miljard dollar (1,16 miljard euro). Dit komt overeen met een daling van 4,0 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

In de Noord-Amerikaanse winkels van de Groep daalde de omzet met 11,0 procent tot 723,0 miljoen dollar, terwijl de online omzet met 11,9 procent steeg tot 382,5 miljoen dollar. In de internationale business daalde de omzet met 2,4 procent tot 159,6 miljoen dollar.

Door een lagere brutomarge en hogere bedrijfskosten kwam het bedrijf in de rode cijfers terecht. Het bedrijfsverlies bedroeg 67,1 miljoen dollar, na een bedrijfswinst van 42,6 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het eindresultaat was een nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders van 71,2 miljoen Amerikaanse dollar (65,2 miljoen euro). De Groep had het derde kwartaal van het voorgaande jaar afgesloten met een overeenkomstig overschot van 24,4 miljoen US dollar.

Victoria's Secret sloot eerder dit jaar zijn enige winkel in Nederland, wegens een gebrek aan voorraad. De winkel in Amsterdam was tevens de eerste brandstore van het merk in de Benelux waar de volledige collectie verkrijgbaar was.