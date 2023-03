Victoria’s secret sluit winkel in Amsterdam op Koningsplein

Lingeriemerk Victoria’s Secret is genoodzaakt de winkel op het Amsterdamse Koningsplein te sluiten wegens een gebrek aan voorraad, zo schrijft Het Parool.

De winkel is halfleeg en er worden geen nieuwe voorraden meer geleverd. De reden: de winkel 'sluit binnenkort', zo vertelt het winkelpersoneel aan Het Parool. En dat terwijl de winkel slechts anderhalf jaar geleden haar deuren opende.

De Victoria’s Secret-vestiging op het Koningsplein in Amsterdam was het eerste filiaal in de Benelux waar heel de collectie te verkrijgen was. De sluiting van de winkel heeft nog geen precieze datum.