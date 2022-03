‘Victoria’s Secret & Co. investeert 18 miljoen in swimwearmerk Frankies Bikinis’

Victoria’s Secret & Co., het moederbedrijf van Victoria’s Secret, investeert 18 miljoen dollar (16,3 miljoen euro) in swimwearmerk Frankies Bikinis, zo meldt de groep tegen WWD. Victoria’s Secret krijgt door de investering een minderheidsaandeel in het swimwearmerk uit Los Angeles.

“Onze investering in Frankies Bikinis is een voortzetting van onze inzet om onze partnerschappen uit te breiden met cultureel relevante merken die opgericht zijn door vrouwelijke ondernemers,” aldus Martin Waters, CEO van Victoria’s Secret Lingerie, tegen WWD.

Frankies Bikinis werd in 2021 opgericht als swimwearmerk, maar biedt inmiddels ook schoenen, beauty, activewear, ready-to-wear kleding en accessoires aan.