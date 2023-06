Victoria’s Secret & Co. start 2023 met omzetkrimp

Een omzetkrimp voor Victoria’s Secret & Co. het eerste kwartaal van 2023, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De netto-omzet was 1,407 miljard dollar (1,32 miljard euro) en kwam daarmee vijf procent lager uit dan dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Wanneer de twee periodes vergeleken worden uitgaande van exact hetzelfde aantal winkels en bedrijfsactiviteiten, daalt de omzet met elf procent.

Vooral de winst van Victoria’s Secret daalde sterk, namelijk van 81 miljoen dollar (76 miljoen euro) naar 1 miljoen dollar (0,94 miljoen euro). Het operationele inkomen was tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 28 miljoen dollar (26 miljoen euro), tegenover 94 miljoen dollar (88 miljoen euro) vorig jaar.

Internationaal bleef het bedrijf de omzet wel groeien, namelijk met 18,7 procent naar 157 miljoen dollar (147 miljoen euro). Vooral in China waren de cijfers goed, zo licht CEO Martin Waters in het rapport toe. Binnen Noord-Amerika waren de resultaten minder sterk. De omzet daalde hier met 15,6 procent naar 785 miljoen dollar (736 miljoen euro).

De recente aankoop van Victoria’s Secret & Co., Adore Me, voldeed tijdens het eerste kwartaal aan de verwachtingen, zo staat in het rapport.

Waters noemt verder dat de strategie voor het Victoria Secret ‘Pink’ segment zal worden herzien. De exacte cijfers van binnen het Pink segment zijn niet aangegeven.

Op basis van de resultaten heeft Victoria’s Secret & Co. de jaarverwachting aangepast. Het bedrijf verwacht nu een gelijke tot licht dalende omzet. De operationele winst zal naar verwachting met vijf tot zes procent toenemen.