Victoria’s Secret neemt ondergoedmerk Adore Me over voor 400 miljoen dollar

De Amerikaanse lingeriegigant Victoria’s Secret, die inmiddels officieel te boek staat als Victoria’s Secret & Co., heeft haar jongere landgenoot Adore Me, Inc. overgenomen voor 400 miljoen dollar (omgerekend 405 miljoen euro). Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Adore Me is eveneens een lingeriebedrijf, dat zowel ondergoed als nachtkleding verkoopt. Adore Me heeft zes winkels in de VS, maar ontstond ruim tien jaar geleden als e-commercebedrijf en heeft veel ervaring met online verkopen en met strategieën als maandelijkse abonnementen en een passervice aan huis. Victoria’s Secret & Co. neemt honderd procent van de aandelen van het bedrijf over.

De deal biedt Victoria’s Secret & Co. ‘de kans om gebruik te maken van de expertise en technologie van Adore Me, om de modernisering van het digitale platform van Victoria’s Secret & Co. te versnellen’, zo is in het persbericht te lezen. Daarnaast biedt Adore Me toegang tot een groep consumenten die Victoria’s Secret & Co. nu naar eigen zeggen nog niet bereikt.

Martin Waters, CEO van Victoria’s Secret & Co., zegt ‘enorm verheugd’ te zijn over de overname. “Adore Me is een door technologie gedreven, primair digitale innovator in de categorie lingerie die ons kan helpen klanten van Victoria’s Secret en Pink nieuwe ervaringen te bieden.”

Ook Morgan Hermand, oprichter en CEO van Adore Me, is blij met de deal. “In het afgelopen decennium is ons bedrijf flink gegroeid, en we kijken ernaar uit om onze technologie, koopervaringen, inclusieve assortiment, ons merk en ons team deel te laten worden van de volgende groeifase van Victoria’s Secret.” Hermand blijft Adore Me leiden. Een woordvoerder van het merk zegt tegen WWD dat het bedrijf praktisch onveranderd zal blijven na de overname, die naar verwachting in januari 2023 wordt afgerond.