Victoria’s Secret maakt knallend debuut op de beurs

Het nieuw gevormde Victoria’s Secret & Co. heeft een goed beursdebuut achter de rug. Het bedrijf, dat na afscheiding van L Brands, Inc. en Bath & Body Works op eigen benen staat, zag de aandeelprijs op de eerste handelsdag met 29 procent stijgen.

Aan het einde van de eerste beursdag stonden de aandelen van het bedrijf, geregistreerd onder ‘VSCO’, op een prijs van 59,50 dollar per stuk. Het voormalige moederbedrijf, L Brands dat na de splitsing met Victoria’s Secret werd omgedoopt tot Bath & Body Works, zag de aandeelprijs op de beurs die dag juist dalen met 3,42 procent.

Al langer werd door L Brands, Inc. een manier gezocht om Victoria’s Secret te splitsen van Bath & Body Works. Beide merken zaten in het portfolio van L Brands, Inc. maar behaalden zeer verschillende resultaten. In eerste instantie zou Victoria’s Secret verkocht worden aan private equity firma Sycamore Partners, maar dat ging uiteindelijk niet door. In mei dit jaar werd bekend dat het lingeriebedrijf zou worden ondergebracht in een ander, nieuw bedrijf, en dat het een eigen beursdebuut zou maken.