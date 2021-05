Victoria’s Secret moederbedrijf schrijft weer zwarte cijfers in eerste kwartaal

L Brands, Inc., het moederbedrijf van Victoria’s Secret en Bath & Body Works, heeft in het eerste kwartaal het verlies weten om te buigen naar winst. Het netto inkomen kwam neer op 276,6 miljoen dollar (226,8 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Het bedrijf wist de omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 bijna te verdubbelen. De omzet steeg namelijk van 1,65 miljard dollar naar 3 miljard dollar, omgerekend zo’n 2,46 miljard euro. Ook in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019, dus nog voordat de coronacrisis uitbrak, steeg de omzet. Over een periode van twee jaar is de omzet met 15 procent gestegen in het kwartaal, zo blijkt uit het verslag.

Victoria’s Secret is nog niet helemaal op het niveau van voor de pandemie, zo blijkt uit het verslag. In het eerste kwartaal lag de omzet nog 7 procent lager dan het eerste kwartaal van 2019. Dit schrijft L Brands, Inc. toe aan de sluiting van 233 eigen winkels van Victoria’s Secret sinds het begin van 2019.

Bath & Body Works zag de omzet juist flink stijgen in vergelijking met twee jaar geleden. De omzet ligt 60 procent hoger. L Brands, Inc. is al langer bezig met het splitsen van het bedrijf zodat Bath & Body Works en Victoria’s Secret onafhankelijk zijn. Een eerdere verkoop van Victoria’s Secret ketste af, dus nu gaat L Brands, Inc. zelf het bedrijf opsplitsen, zo bleek recent uit een persbericht.

Beeld: Victoria's Secret website