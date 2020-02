Victoria’s Secret wordt verkocht aan Sycamore, Wexner legt functie neer

Private equity firma Sycamore Partners neemt een meerderheidsaandeel van 55 procent in Victoria’s Secret voor ongeveer 525 miljoen dollar (486 miljoen euro). L Brands, de huidige eigenaar van het Amerikaanse lingeriemerk, behoudt haar aandeel van 45 procent in het merk in een apart bedrijf waar Bath & Body Works deel vanuit zal maken. Dat meldt L Brands in een persbericht.

Leslie Wexner, de oprichter van Victoria’s Secret, legt zijn functie neer als voorzitter en CEO en wordt chairman emeritus van L Brands. De 82-jarige Wexner zorgde voor schandaal toen bleek dat hij banden onderhield met miljardair Jeffrey Epstein. Ook kwam het bedrijf onder vuur door de vrouwonvriendelijke cultuur die bij Victoria’s Secret heerste onder leiding van voormalig chief marketing officer Ed Razek. Ondanks dalende cijfers vertegenwoordigde het merk bijna 56 procent van de groepsomzet in 2019.

”We geloven dat deze structuur Bath & Body Works – het merendeel van de geconsolideerde operationele winst in 2019 vertegenwoordigt – in staat stelt door te groeien en een geschikte marktwaardering te krijgen,” zei Wexner in een persbericht. “We geloven dat de scheiding van Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty en Pink (samen Victoria’s Secret, red.) in een privébedrijf de beste manier is om deze ondernemingen te herstellen tot hun voormalige groei- en winstniveaus.

Nieuw managementstructuur

Na afronding van de overname zal Victoria’s Secret een apart privébedrijf worden. Wie het aan zal sturen is nog niet duidelijk. De opbrengst van de verkoop zal L Brands gebruiken om de schulden terug te brengen. Ondertussen kondigde het retailbedrijf aan dat Nick Coe, de huidige CEO van Bath & Body Works vicevoorzitter wordt van Bath & Body Works Brand Strategy en New Ventures.

Andrew Meslow, de huidige COO van Bath & Body Works wordt CEO van het nieuwe bedrijf en na afronding van de deal, wordt hij CEO van L Brands.

Foto: eigendom L Brands