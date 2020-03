View: de nieuwe 'praktische' en gratis vakbeurs voor mannen

Deze nieuwe, kleinschalige modevakbeurs voor professionals is door het doorgewinterde organisatieteam tot 'View' omgedoopt. De deuren worden geopend van 26 tot 28 juni 2020 in de Carreau du Temple in het derde arrondissement van Parijs. Dit evenement, met de slogan 'United Genders', is volledig gericht op de lifestylewereld van mannen en is een gezamenlijke creatie van de drie oprichters Sébastien De Hutten, directeur van de Playtime-beurzen, en Hervé Huchet en Caroline Mossot, detailhandelaren.

De organisatie heeft een selecte groep van tachtig deelnemers uitgenodigd, waaronder gevestigde merken en opkomende en gerenommeerde ontwerpers, om een inspirerend evenement te bewerkstelligen. “View is een combinatie van vakbeurs en showroom”, legt een organisator per telefoon uit aan FashionUnited. Dit evenement is bedoeld voor professionals met de nadruk op inkopers. De toegang is gratis.

In tegenstelling tot vergelijkbare vakbeurzen zijn er geen conferenties gepland. Dit evenement moet vooral een plek zijn waar inkopers actie ondernemen, tijd kunnen besparen en waar efficiëntie vooropstaat. Een plek waar confectiekleding, accessoires en lifestyleproducten samenkomen.