Vijf dagen wachten op een pakketje? In crisistijd geen probleem, concludeert Sendcloud

In crisistijd zijn Nederlanders best bereid iets langer te wachten op een pakketje van een online shop. Uit een analyse van verzendplatform Sendcloud, in handen van Twinkle Magazine, blijkt dat de uiterlijke levertijd voor de gemiddelde Nederlander in crisistijd zo’n vijf dagen bedraagt. Sendcloud deed onderzoek onder 8.000 online shoppers, waarvan 1.000 uit Nederland.

Een levertijd van vijf dagen lijkt misschien veel, toch zijn Nederlanders relatief ongeduldiger dan inwoners van de andere Europese landen waar het onderzoek werd gedaan. De gemiddelde geaccepteerde levertijd in Europa ligt rond de zes dagen. De gemiddelde Fransman vindt het in crisistijd zelfs geen probleem om zeven dagen op zijn of haar pakket te wachten.

“Het kan voor online retailers enorm lastig zijn in crisistijd of tijdens piekperiodes aan de verwachtingen van consumenten te voldoen,” aldus Rob van den Heuvel, CEO en mede-oprichter van Sendcloud, in het onderzoek. “In Nederland blijkt dat consumenten best wat geduld kunnen opbrengen, zolang ze maar zelf inspraak hebben in waar en wanneer hun bestelling geleverd wordt.”