Vince Holding Corp. noteert hogere omzet en lager verlies dan vorig jaar in eerste kwartaal

Vince Holding Corp., het moederbedrijf van de merken Vince, Rebecca Taylor en Parker, noteerde in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar een omzetstijging van 36,2 procent, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Aan het einde van het kwartaal, dat afliep op 30 april, stond de teller op 78,4 miljoen dollar (omgerekend 73,7 miljoen euro). In hetzelfde kwartaal vorig jaar was de omzet nog 57,5 miljoen dollar (54 miljoen euro).

In vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar wist Vince Holding Corp. ook het nettoverlies terug te dringen. Dat verlies kwam uit op 7,2 miljoen dollar (6,8 miljoen euro), tegenover 11,6 miljoen dollar (10,9 miljoen euro) vorig jaar. Het verlies was wel hoger dan in het voorgaande kwartaal: toen lag het verlies nog op 2,7 miljoen dollar (2,5 miljoen euro). De omzet lag toen ook hoger, op 99 miljoen dollar (93 miljoen euro).

Relatief gezien deden vooral de merken Rebecca Taylor en Parker het goed: bij deze twee merken werd een gecombineerde omzetstijging van 48,9 procent gerapporteerd. Bij Vince steeg de omzet met 34,5 procent. De omzet van Vince, in totaal bijna 70 miljoen dollar, is bij Vince Holding Corp. wel nog altijd goed voor ruim 85 procent van de omzet.

Vince, Rebecca Taylor en Parker zijn alle drie damesmerken in het hogere segment. De merken worden zowel direct aan consumenten als via andere retailers verkocht.