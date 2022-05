Vince Holding Corp. vermindert verlies en behaalt omzetplus in boekjaar 2021

Vince Holding Corp. heeft in het financiële boekjaar 2021 een omzetplus van 46,8 procent behaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Naast de omzetplus wist het bedrijf het nettoverlies van het bedrijf te verminderen in het jaar.

De omzet kwam door de stijging neer op 322,7 miljoen dollar (omgerekend 306,5 miljoen euro). Vince Holding Corp. is het moederbedrijf van zowel het merk Vince als van Rebecca Taylor en Parker. De brutowinst kwam in het boekjaar neer op 146,6 miljoen dollar (139,3 miljoen euro). Het nettoverlies werd teruggedrongen van 65,6 miljoen dollar tot 12,7 miljoen dollar. Omgerekend is dit 62,3 miljoen en 12 miljoen euro.

Modemerk Vince was in het jaar goed voor 238,5 miljoen dollar (312 miljoen euro) aan omzet dankzij een stijging van 47,6 procent jaar op jaar. Modemerken Rebecca Taylor en Parker waren samen goed voor 39,1 miljoen dollar (37,1 miljoen euro) aan omzet dankzij een toename van 40,8 procent.