Vince Holding in het zwart in het derde kwartaal

Het Amerikaanse modebedrijf Vince Holding Corp. heeft in het derde kwartaal van boekjaar 2023/24 een aanzienlijke omzetdaling geleden, maar is erin geslaagd weer winst te maken. Dit bleek uit een tussentijds rapport dat het bedrijf woensdag presenteerde.

De modegroep behaalde in de drie maanden voorafgaand aan 28 oktober een omzet van 84,1 miljoen dollar (77,9 miljoen euro), wat gelijk staat aan een daling van 14,7 procent ten op zichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Het bedrijf schreef dit toe aan de stopzetting van de Rebecca Taylor-divisie en lagere verkopen van het merk Vince (min 6,2 procent).

De brutomarge steeg van 30,2 naar 44,2 procent, wat vooral te danken was aan lagere vrachtkosten, lagere kortingen en de beëindiging van de Rebecca Taylor-activiteiten met lage marges. Anderzijds werd het resultaat negatief beïnvloed door de betaling van licentiekosten voor het Vince-label na de verkoop van de merkrechten aan de Authentic Brands Group in het voorjaar. Deze kostenfactor moet in de toekomst worden gecompenseerd door gerichte kostenbesparende maatregelen.

De uitgebreide wijzigingen in het bedrijfsmodel droegen ertoe bij dat de modegroep een operationele winst van 2,8 miljoen dollar kon rapporteren, na een operationeel verlies van 9,4 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Het eindresultaat was een nettowinst van iets minder dan een miljoen Amerikaanse dollar (0,9 miljoen euro). Het bedrijf had het derde kwartaal van het voorgaande jaar afgesloten met een overeenkomstig verlies van 5,2 miljoen dollar.