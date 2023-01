Vingino slaat handen ineen met Van Gennip Textiles voor Messi baby en toddler lijn

Vingino lanceert een exclusieve kledinglijn met wereldster Lionel Messi en slaat hiervoor de handen ineen met Van Gennip Textiles. Van Gennip Textiles zal de complete baby en toddler lijn produceren en verkopen, als aanvulling op de Vingino x Messi kids collectie.

Samenwerking Vingino en Van Gennip Textiles

Beide partijen hebben een jarenlange ervaring in de kledingbranche. “Wij zijn erg trots op deze samenwerking. Van Gennip Textiles is een prachtig familiebedrijf en past qua DNA helemaal bij het DNA van Vingino,” aldus Jan van den Berg, CEO van Vingino. “Waar zij met name gespecialiseerd zijn in baby en toddler kleding, richten wij ons vooral op kinderkleding. Deze aanvullende expertises biedt een schat aan kansen, zowel nationaal als internationaal. Door de handen ineen te slaan en beide bedrijven in hun kracht te laten werken, kunnen we retailers zo een breder aanbod bieden.”

Beeld: Malaysia first country to launch the Vingino x Messi collection

Over Vingino x Messi

Vingino lanceert in Collab met Lionel Messi een complete kledinglijn (geen sport) voor kinderen tot 14 jaar. Onder zijn naam brengt het kindermodemerk een lijn met t-shirts, polo’s, hoodies, jogging broeken, shorts en ondergoed uit. Maleisië is het eerste land waar de Vingino x Messi-lijn succesvol is gelanceerd. Op 3 maart volgt de lancering in Nederland, België en Duitsland.

Over Van Gennip Textiles

Van Gennip Textiles, bekend van de merken Dirkje Babywear, Koko Noko, No Way Monday en DJ DUTCHJEANS, is gespecialiseerd in de import en export van baby- en kinderkleding. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt deze merken in meer dan 50 landen wereldwijd. Hier kunnen zij nu ook de Messi baby en toddler lijn (0-6 jaar) aan toevoegen.

Contactinformatie: Vingino, [email protected]