Vintage kledingretailer Square Eight wil Duitse en Franse markt verkennen

De Nederlandse vintage kledingretailer Square Eight bekijkt de mogelijkheden om kilosale-evenementen uit te breiden naar Duitsland en Frankrijk, zo melden Daud en Roël IJsselstein in een interview aan RetailTrends.

Square Eight bevindt zich sinds vorig jaar ook over de Belgische grens met pop-up kilosale-evenementen en is nu klaar om andere markten te verkennen. “Misschien willen we ook Duitsland en Frankrijk erbij pakken. Maar de Duitse consument is heel ander dan de Nederlandse. Kilosales zijn daar ook al veel bekender”, aldus de gebroeders IJsselstein aan RetailTrends. De twee vertellen geen problemen te hebben met de aanvoer van kledingstukken, waardoor opschalen goed mogelijk is.

Het bedrijf werd in 2017 opgericht en startte met pop-up evenementen waar mode-items per kilo werden verkocht. In 2020 opende Square Eight in Gouda en in 2022 kwam daar een vaste locatie in Rotterdam bij. De winkels zijn voorzien van een ‘gelikt, overzichtelijk en modern interieur’, dat is net wat anders dan andere vintage spelers met overvolle en donkere panden, vertellen de broers aan RetailTrends.