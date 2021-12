Vintageplatform Just Waldo over de uitdagingen en kansen van marketplaces

Al sinds haar studententijd heeft Grécie van Innis een uitgesproken passie voor vintage, wat resulteerde in een eigen instagramshop. Geïnspireerd door een concept uit Amerika, lanceerde ze afgelopen jaar Just Waldo. Een online marketplace die liefhebbers van vintage en upcycling verbindt met geselecteerde verkopers uit heel Europa. Inmiddels zijn er zo’n zeventig verkopers bij aangesloten, een aantal dat blijft groeien. FashionUnited sprak de jonge Belgische ondernemer over de kansen en uitdagingen rond marketplaces en e-commerce.

Beeld: Grécie van Innis, founder Just Waldo>

Wat doet Just Waldo precies?

“Als online marketplace verzamelen we de beste vintage binnen Europa. Dat doen we door alle verkopers van te voren goed te screenen. Een kwaliteitscheck: zijn de items en foto’s goed genoeg en hoe is de communicatie met de eindconsument? Eenmaal door de selectie, kan de verkoper onboarden, waarna we elk individueel item nog eens digitaal checken. Door streng te cureren, houden we de kwaliteit van het aanbod hoog en krijgen alleen de echt goede vintage-stukken een plekje op ons platform. Zo zijn we een mooie collectie aan het bouwen.”

Tegen welke uitdagingen loop je aan als marketplace?

“Het selecteren en controleren van de stukken vergt nu nog veel handmatig werk. Het doel is om dit proces op termijn te automatiseren. Een andere uitdaging is het bewaken van de balans tussen vraag en aanbod: die twee aspecten van de community moeten mooi in evenwicht blijven. Op dit moment groeit het aantal verkopers op Just Waldo sneller dan het aantal kopers, dus moeten we ervoor zorgen dat we de eindconsument nóg beter bereiken. Dat begint met het goed definiëren van de doelgroep.”

Wie is die doelgroep?

“In het begin dachten we vooral een jong publiek – generatie Z – aan te spreken. Onze foto’s straalden dat ook uit. Inmiddels blijkt de doelgroep van Just Waldo meer volwassen: vrouwen van eind twintig tot eind veertig die graag op een eenvoudige manier speuren naar mooie items. De ‘working lady’ die houdt van exclusief en duurzaam en daarnaast bereid is wat meer te betalen voor kwalitatief hoogwaardige stukken. Daarom zijn we bezig met een kleine rebranding. Het platform krijg een nieuwe look en feel die klasse en elegantie uitstraalt.”

Hoe is de check-out geregeld?

“Als marketplace is het niet toegestaan zelf betalingen af te handelen. Het aankoopbedrag wordt daarom op een derdenrekening vastgehouden, totdat de koper het product heeft ontvangen. Daarbij ondersteunt Buckaroo de mogelijkheid tot split payments in de uitbetaling naar de verschillende partijen. We werken met verkopers uit allerlei landen. Het kan dus zijn dat iemand meerdere producten in zijn winkelmandje heeft van verkopers uit Spanje en België bijvoorbeeld. Achter de schermen zijn we continu bezig om het check-out-proces te optimaliseren. De kennis van specialisten als Buckaroo komt daarbij goed van pas.”

Welke ontwikkeling heeft Just Waldo doorgemaakt?

“In het begin lag de focus echt op vintage. Al snel kwam daar ook de upcycling-community bij, en die wordt alsmaar groter. Een logische stap, want de gedachtegang is hetzelfde: items een tweede leven geven. Recent werden we benaderd door een conceptstore, met wie we een campagne zijn gestart. We selecteerden tien creatieve makers uit Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Berlijn en Milaan die voor ons exclusieve items maken, op basis van upcycling. Het uitgangspunt kan een vintage blouse zijn, maar ook een meubelstuk, daarin laten we ze vrij. Het maakproces is gefilmd en deze collectie wordt verkocht via Just Waldo. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Mijn missie is mensen overtuigen van de noodzaak van een groenere wereld én laten zien dat er heel veel opties zijn om duurzaam te shoppen.”

