Vinted geeft opbrengst verkopers door aan Belastingdienst vanaf 2024

Tweedehandsplatform Vinted geeft vanaf januari 2024 aan de Belasting door hoeveel omzet de gebruikers van het platform hebben gemaakt, zo meldt het online tweedehandsplatform. Verkopers hoeven niet meteen belasting te betalen.

Het doorspelen van gegevens zorgde voor onrust onder de Vinted-gebruikers. Zij vragen zich af of ze belasting moeten betalen over de verkochte items. Dat blijkt niet meteen het geval, zo laat de Belastingdienst weten in een reactie aan RTL Nieuws. “Als je het alleen hobbymatig of in de privésfeer doet, ben je geen ondernemer en hoef je geen btw of inkomstenbelasting te betalen. Dat wordt anders als je het op grotere schaal doet en winst kunt verwachten.”

Vinted geeft in een reactie aan dat het door Europese richtlijnen verplicht wordt om informatie door te spelen aan de Nederlandse Belastingdienst, aldus RTL Nieuws. Wanneer verkopers meer dan dertig items of meer dan 2.000 euro verkopen, wordt dit vanaf 2024 automatisch doorgespeeld naar de Belastingdienst.