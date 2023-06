Vinted laat transactieaantallen groeien met 680 procent in maart en april

Vinted heeft in maart en april meer transacties gedaan dan Primark, zo blijkt uit een onderzoek van Caci, een specialist in consumenten- en locatie-informatie. Het gaat om betalingen zonder contant geld. Caci’s nieuwe platform, Brand Dimensions, vergeleek voor dit onderzoek driehonderd bekende merken op de Britse markt.

Het rapport laat drie belangrijke bevindingen zien. Ten eerste, de exponentiële groei van Vinted. De transactieaantallen van de online marktplaats zijn verzevenvoudigd in achttien maanden tijd naar een totaal van 900.000 transacties in maart en één miljoen in april. Dat komt neer op een groei van 680 procent. Daarnaast is er een toenemende vraag naar voordelige winkels te zien, zowel online als offline. Als laatste is de verschuiving in het bestedingspatroon van jongeren interessant.

De resultaten tonen tevens het groeiende belang van tweedehands mode als een duurzamere en goedkopere keuze. Zo komt in het rapport naar voren dat Vinted voornamelijk de groep met een gemiddeld inkomen aanspreekt, maar dat de groep met een hoger inkomen ook steeds meer interesse in de online marktplaats toont.

“De gegevens wijzen op een interessant online versus offline perspectief met consumenten die nog steeds op zoek zijn naar waarde, of dat nu in de winkelstraat is of via een digitale marktplaats”, aldus Rachael Bedford, Brand Dimensions Lead bij Caci, in het persbericht. “Je zou verwachten dat Primark-klanten waarde blijven hechten aan de retail, maar Vinted trekt steeds meer welgestelde groepen aan. Dit wordt aangedreven door economische factoren, waaronder de aanhoudende crisis in de kosten van levensonderhoud, of misschien een tendens naar een meer milieuvriendelijke benadering van de retail, waarbij consumenten tweedehands verkiezen boven nieuw."