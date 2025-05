Vinted verbindt Duitse en Nederlandse klanten

Vinted breidt het bereik voor haar klanten in Duitsland en Nederland uit. De digitale marktplaats voor tweedehands kleding verbindt haar Duitse en Nederlandse klanten, zo deelde Vinted maandag in een community-nieuwsbrief mee. Hierdoor kunnen klanten uit de betreffende landen vanaf 3 juni ook bij verkopers uit het buurland rondsnuffelen.

Voor leden met een “Vinted Pro”-account is deze optie voorlopig niet beschikbaar. “Vinted Pro” is gericht op professionele verkopers die in de momenteel beschikbare landen – Nederland, Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk – als eenmanszaak, bedrijf of non-profitorganisatie geregistreerd staan.

Het Litouwse e-commerceconcern Vinted Group, het moederbedrijf van de gelijknamige online marktplaats voor tweedehands mode, heeft in het boekjaar 2024 een omzet van 813,4 miljoen euro behaald, wat een stijging van 36 procent is ten opzichte van het voorgaande jaar. De nettowinst bedroeg 76,7 miljoen euro.