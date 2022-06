‘Vlaamse overheid verstrekt lening aan bedrijven die gevolgen oorlog Oekraïne voelen’

Net als tijdens de coronapandemie kunnen bedrijven die last hebben van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne een lening krijgen van de Vlaamse overheid. Dat melden Het Belang van Limburg en andere kranten van het Mediahuis deze ochtend, na een mededeling van Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V).

Vanaf 28 februari was er voor kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen al een overbruggingskrediet beschikbaar met een termijn van drie jaar. Daarmee konden bedrijven die lijden onder de gevolgen van de pandemie hun liquiditeit op peil houden om hun huur, voorraden en personeelskosten betalen. Tot 15 juni konden bedrijven een beroep doen op die regeling.

Intussen zijn er nieuwe uitdagingen bijgekomen: mede door de oorlog in Oekraïne ervaren bedrijven toeleveringsproblemen en zijn de prijzen van grondstoffen en energie gestegen. Het coronakrediet wordt daarom omgevormd naar een lening in het kader van de Oekraïne-oorlog, zo is in de kranten te lezen. De lening is aangemeld bij de Europese Commissie om de aanmelddeadline uit te stellen tot 15 december.

Bedrijven die aanspraak willen maken op de lening moeten kunnen laten zien dat er een relatie is tussen de oorlog in Oekraïne en hun noodzaak voor een lening. De rentevoet wordt voor de komende periode vastgesteld op 1,5 procent.